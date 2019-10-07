صاحب احتفال "سبايدر مان" يعلق لمصراوي على رد الفعل العنيف للحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد كريم طارق لاعب نادي طلائع الجيش أنه لم يخطأ في احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمى بيراميدز بعدما قام بارتداء قناع "سبايدر مان"، داخل الملعب.

وأشار طارق في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن من حق أمين عمر حكم المباراة أن يشهر البطاقة الصفراء له بسبب الاحتفال، مؤكدا أن الأمر لم يستحق رد الفعل العنيف من جانب الأخير.

وأضاف: "احتفالي شيء عادي وسبق أن فعلها اوباميانج لاعب بروسيا دورتموند السابق وأرسنال الحالي".

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وأكمل: "حكم المباراة اعتدى عليّ بيده وقام بتعنيفب والحديث معب بشكل غير لائق أمام الجميع وهذا ليس دوره كحكم مباراة".

وتابع أن طلائع الجيش فرط في فوز مهم أمام بيراميدز، مضيفًا" "ولكن النقطة أيضا مكسب لنا، نمتلك فريق قوى والفوز سيأتي مع الوقت".

واختتم تصريحاته قائلا:" طموحاتي بلا حدود سأفعل كل شيء مع الطلائع للانضمام للمنتخب، نرى وجوه جديدة في قائمة حسام البدري وذلك يمنح الفرصة للجميع".