مدافع نادي مصر: شعرنا بـ"عدم الاهتمام" من الزمالك.. فقمنا باستفزازهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد سعيد "أوكا" مدافع نادي مصر أن فريقه شعر بعدم الاهتمام من جانب مسؤولي والجهاز الفني لنادي الزمالك، قبل مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأشار أوكا في تصريحات عبر قناة تايم سبورتس، إلى أن التعادل الذي حققه فريقه مع الزمالك يعد مستحقًا، لافتًا إلى أن نادي مصر لم يصعد للممتاز من أجل الهبوط مجددًا.

وقال مدافع نادي مصر: "قمنا باستفزاز الزمالك عن طريق تضييع الوقت في بعض الأحيان، ولكن ذلك أمر طبيعي، فنحن فريق جديد وعدد كبير من اللاعبين وصلوا إلينا في وقت متأخر قبل بداية الموسم".

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وأكمل: "شعرنا بعدم الاهتمام من جانب الزمالك ومسؤوليه وجهازه الفني، وذلك بعدما كان تركيزهم كاملًا على مواجهة الأهلي، ولذلك كان علينا الرد على ذلك".

واختتم: "لسنا كومبارسات، لم نصعد للدوري الممتاز من أجل الهبوط مجددًا، ولذلك قدمنا كل ما لدينا في هذه المباراة من أجل الحصول على النقطة".

الجدير بالذكر أن نادي مصر حقق نتيجة مفاجئة أمام الزمالك بالتعادل بهدف لكل فريق، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.