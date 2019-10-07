مونديال 2019: الدوحة ودّعت ضيوفها وكو يشيد البطولة

أسدل الستار الأحد على بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها الدوحة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بعد عشرة أيام من منافسات طبعتها مشاركة نحو ألفي رياضي ورياضية.

البطولة التي امتدت عشرة أيام تعد آخر محطة إعدادية كبيرة لرياضيي ورياضيات “أم الألعاب” قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة المقررة في طوكيو عام 2020، ومحطّة أساسية للدولة المضيفة على صعيد استعداداتها لاحتضان كأس العالم في كرة القدم عام 2022.

وإذا كانت البطولة حفلت بسباقات مثيرة ولحظات مشوقة، فإنها كانت أيضاً عرضة لانتقادات عدة في ما يتعلق بإقامة السباقات الطويلة كالماراتون وسباقي المشي 50 كلم مشياً للرجال والسيدات وسط حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، على رغم تأخير موعد انطلاقها إلى قرابة منتصف الليل.

وبدأت الانتقادات مع سباق الماراتون الافتتاحي للسيدات الذي أقيم على كورنيش الدوحة ولم تكمله سوى 40 عداءة من أصل 68، وشهد انهيار العديد منهن قبل بلوغ خط النهاية واضطرارهن لنيل رعاية طبية.

ولخصت العداءة الكرواتية بويانا بييلياتش التي اضطرت إلى الانسحاب عند الكيلومتر السابع عشر، الوضع الصعب بقولها “إنه الماراتون الأصعب الذي خضته في حياتي. ما كان يجب إعطاء شارة الانطلاق”.

في المقابل، انتقد رياضيون آخرون إقامة البطولة ككل في الدوحة. ورأى حامل الرقم القياسي في المسابقة العشارية الفرنسي كيفن ماير أن الظروف المناخية كانت “كارثة” بالنسبة الى الرياضيين.

لكن الظروف تبدلت بعض الشيء مع مرور الأيام، لا سيما لسباق الماراتون للرجال ليل أمس السبت، والذي شهد تحقيق الإثيوبي ليليسا ديسيزا ذهبية انتظرتها بلاده منذ 18 عاماً، في ظروف مناخية أفضل.

وعاد هاجس المنشطات خلال البطولة ليؤرق الاتحاد الدولي برئاسة البريطاني سيباستيان كو. وبينما لم تطوِ ألعاب القوى حتى الآن فضيحة التنشّط الروسي الممنهج برعاية الدولة، ظهرت خلال البطولة قضية إيقاف المدرب الأميركي البرتو سالازار لمدة أربع سنوات بسبب خرقه قانون المنشطات، ما دفع الاتحاد إلى سحب اعتماده من البطولة، وأثار هواجس تنشط رياضيين مشاركين فيها أبرزهم الهولندية سيفان حسن التي فازت بذهبيتي 1500 متر و10 آلاف متر.

وقالت حسن بعد فوزها بذهبية 1500 متر السبت “كان أسبوعاً صعباً والعديد من الأمور تشغل بالي لكنني أحظى بمدير جيد ولقد دعمني (…) أنا أظهر للعالم بأني عداءة نظيفة”.

ولم يكن الجمهور على الموعد في الأيام الأولى، وكان المشهد لافتاً عندما توّج كل من الأميركي كريستيان كولمان والجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس بذهبية سباق 100 متر. السباقان اللذان يعدان من الأبرز في كل بطولة عالمية، أقيما أمام مدرجات بقيت أجزاء كبيرة منها فارغة.

وردا على استفسارات وسائل الإعلام بشأن الحضور الجماهيري، أصدرت اللجنة المحلية المنظم بياناً أكدت فيه أنها تبذل جهوداً مضاعفة لتأمين إقبال جماهيري أكبر خلال الأيام المتبقية من البطولة.

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وبالفعل، تحسّن الحضور الجماهيري تدريجياً حتى بلغ الذروة يومي الخميس والجمعة أي خلال عطلة نهاية الأسبوع في قطر، كما بلغ الحماس أوجه خلال خوض البطل المحلي والعالمي معتز برشم منافسات الوثب العالي مساء الجمعة، حيث لقي تشجيعاً واسعاً.

وشكر برشم المشجعين بعد تتويجه بقوله عبر المذياع “أنتم أبطال العالم”.

المنافسات تمضي

نحا كو جانباً قضية سالازار والحضور، وحتى الظروف المناخية خارج ستاد خليفة الدولي حيث أقيمت غالبية المنافسات، في ظروف التكييف التي يتمتّع بها أحد الملاعب المضيفة لمونديال 2022.

وقلل العداء البريطاني السابق الذي أعيد قبيل انطلاق البطولة، انتخابه رئيساً لولاية ثانية من أربعة أعوام، من تأثير قضية سالازار وضعف الحضور على مسار بطولة العالم.

وفي المؤتمر الختامي للبطولة وصف كو نسخة الدوحة بأنها “الأفضل من ناحية أداء الرياضيين. خاض الرياضيون غمار البطولة وهم أكثر استعداداً وبالتالي فإن هذه الرياضة في صحة جيدة”.

وكشف عن سقوط 21 رقماً قارياً، بالإضافة إلى تسجيل 78 رقماً وطنياً، مشيراً إلى أن معدل أعمار الرياضيين والرياضيات الذين أحرزوا الألقاب في النسخة الحالية، ما دون الـ24 عاماً “أي نحن في صدد رؤية جيل جديد في السنوات القادمة”.

وتابع “حصدت 40 دولة مشاركة ميداليات في نسخة الدوحة وهذا يجسد أن رياضتنا عالمية”.

أما على المضمار، فتصدّرت الولايات المتحدة الترتيب العام للميداليات مع 14 ذهبية و11 فضية وأربع برونزيات، بفارق مريح عن كينيا التي أحرزت خمس ذهبيات وفضيتين وأربع برونزيات، ثم جامايكا في المركز الثالث مع ثلاث ذهبيات وخمس فضيات و4 برونزيات.

وسجل في البطولة رقمان قياسيان كلاهما من نصيب الولايات المتحدة، وذلك في سباق التتابع المختلط أربع مرات 400 متر مع 3.09.34 دقيقة، علماً بأن السباق استحدث في نسخة هذا العام، وللعداءة دليلة محمد في سباق 400 متر حواجز مع 52.16 ثانية، علماً بأن الرقم القياسي السابق كان في حوزتها أيضاً وسجلته في التجارب الأميركية (56.20 ثانية).

وتقام النسخة المقبلة من بطولة العالم في مدينة يوجين الأميركية عام 2021، على أن تليها نسخة بودابست 2023.