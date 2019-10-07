جلسة حاسمة بين مرتضى منصور وميتشو بعد التعادل أمام إف سي مصر

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض للحديث معه حول التعادل مع اف سي مصر في الجولة الثالثة للدوري واسباب تراجع الأداء.
وسيتطرق رئيس النادي في الجلسة للحديث عن اراحة بعض العناصر الأساسية من المباراة الأخيرة.
وظهرت مطالب داخل مجلس إدارة الزمالك بضم طارق يحيي في منصب المدرب العام بهدف تصحيح الأمور داخل الفريق بسبب تراجع المستوى في الآونة الأخيرة.
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