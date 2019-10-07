برشلونة يحسم موقعة إشبيلية ويرتقي لوصافة الليغا

مهدّت أهداف برشلونة الثلاثة التي سجلت خلال أقل من 10 دقائق إلى تحقيقه فوزاً مهماً على حساب ضيفه إشبيلية 4-0 يوم الأحد في ختام الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل برشلونة ثلاثة أهداف خلال 8 دقائق تناوب عليها الأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال والفرنسي عثمان ديمبيلي (27 و32 و35) أحبط بها آمال إشبيلية الذي كان الطرف الأفضل في أول 25 دقيقة، قبل أن يضيف ميسي الهدف الرابع (78).

ونجحت رهانات فالفيردي التكتيكية بعدما ترك الفرنسي أنطوان غريزمان وبوسكيتس وراكيتيتش على دكة البدلاء مفضلاً الاعتماد على ديمبيلي وفيدال وأرثور.

Advertisements

ومهّد هدف سواريز الرائع الذي جاء من مقصية الفوز لبرشلونة، إذ حرّر فريقه من الضغوط ودفع إشبيلية لتسرعٍ دفع ثمنه سريعاً.

وشهدت المباراة طرد البديل الأوروغوياني آراوخو من طرف برشلونة ثم ديمبيلي للاعتراض (88) كما تلقى بيكيه إنذاراً أصفراً هو الخامس له في الليغا مما يعني غيابه عن مباراة إيبار وتواجده في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة منفرداً بالوصافة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، بينما تجمّد رصيد إشبليية عند 13 نقطة.