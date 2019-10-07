مرتضى منصور مدافعًا عن ميتشو: ينقص الزمالك توفيق الله

دافع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق رغم التعادل مع إف سي مصر بنتيجة 1-1 أمس بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم: "دور المدرب يكمن في أن يصل باللاعبين لمرمى المنافس، ويخلق الفرص، وهذا ما حدث أمام إف سي مصر، ولكن إهدار الفرص السهلة عن طريق عمر السعيد، وكذلك أوباما، وقف

عائقا أمام الزمالك لتحقيق الفوز".

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أضاف: "أكرر، ميتشو يفصل من فايلر مدرب الأهلي 100 شخص، ولكن ينقص الزمالك فقط توفيق الله، فضلا عن أن فايلر لم يلعب مباريات صعبة حتى الآن، وبالرغم من ذلك، هناك من يشيد بفايلر وكأنه أفضل مدرب في العالم، لماذا هذا الغل".

تابع: "هناك أخطاء من اللاعبين، وسيتم توقيع

عقوبات عليهم ماديا ومعنويا، ولكن في النهاية لقاء وانتهى، لن نغير ميتشو، ونثق فيه تماما خاصة أن المشوار مازال طويلا".

وأكمل: "البعض من اللاعبين يخشى فقدان مركزه في منتخب مصر يجب أن نتكلم بوضوح هناك رعونة من بعض لاعبي الزمالك ظهرت أمام أف سي مصر وسيتم معاقبة المخطئين".

اختتم: "نبهنا قبل ذلك، على البطاقات الصفراء، وحذرنا من الاعتراض وافتعال الأزمات، إذا كان طارق حامد موجود في مباراة اليوم كان الوضع تغير لذلك يجب على كل لاعب أن يهدأ ويتعامل مع الحكام بحرص".