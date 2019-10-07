محمد صلاح يحمل ميتشو مسؤولية التعادل أمام إف سي مصر

شن محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، هجومًا شديدًا على ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الحالي للفريق، محملًا إياه مسئولية التعادل أمام إف سي

مصر في الجولة الأخيرة بالدوري.

وقال "صلاح" إن ميتشو كان السبب في تعادل الزمالك أمام إف سي مصر، مشيرًا إلى

أنه فشل في إدارة المباراة بالكامل.

وأضاف محمد صلاح: "ميتشو مدرب بيألف بمعنى الكلمة، ومش عارف ليه هو بيدور دلوقتي وبيغير في التشكيل واللاعيبة"، مبديًا إندهاشه من طريقة إدارة ميتشو للفريق وولا أقبل العمل معه