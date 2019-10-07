فاروق جعفر: ميتشو أهتم بمباراة الأهلي أكثر.. وأحيي نادي مصر

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن ميتشو اهتم بمباراة الأهلي أكثر من نادي مصر.

وقال فاروق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة

صدى البلد: "الزمالك يلعب بتشكيل ثابت بقاله 3 مباريات، هناك فارق بين مدرب يفكر في كل مباراة لمفردها ومدرب ينظر للقاء الأهلي".

وأكمل : "كان الإهتمام بمباراة الاهلي أكثر من لقاء اليوم، وكان يقدر على حسم المباراة من البداية، لكنه أهدر العديد من الأهداف".

وأتم: "نادي مصر من الممكن أن يرهق أي فريق داخل الملعب، أحييه على عودتهم في المباراة".