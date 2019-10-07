الأهلي يتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري

حجز النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري بعدما فاز على أسوان بخماسية مقابل هدف واحد، وذلك بعد نهاية الجولة الثالثة من المسابقة.

أما نادي الزمالك فسقط فخ التعادل أمام نادي مصر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، بهدف لمثله ليسقط في المركز الرابع بسبع نقاط، أما بيراميدز فقد جاء ثانيًا بعدما

تقدم إليكم "بوابة الوفد" ترتيب الدوري المصري الممتاز

تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثليهما، وفي المركز الثالث جاءبعدما فاز على الانتاج الحربي بهدف نظيف.

1- الأهلي بـ 9 نقاط

2- بيراميدز بـ 7 نقاط

3- المقاولون العرب بـ 7

4- الزمالك بـ 7 نقاط

5- الاتحاد السكندري بـ 6 نقاط

6- الإسماعيلي بـ 6 نقاط

7- المصري بـ 4 نقاط

8- سموحة بـ 4 نقاط

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9- طنطا بـ 4 نقاط

10- حرس الحدود بثلاث نقاط

11- مصر المقاصة بـ 3 نقاط

12- الجونة بـ 3 نقاط

13- الانتاج الحربي بـ 3 نقاط

14 – طلائع الجيش بنقطتين

15- نادي مصر بنقطتين

16 – وادي دجلة بنقطة واحدة

17- أسوان بنقطة واحدة

18- إنبي بنقطة واحدة