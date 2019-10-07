بعد نهاية الجولة الثامنة.. ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

يتربع فريق ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ليستر سيتي، أما مانشستر سيتي فسقط في فخ الخسارة بهدفين من فريق وليفرهامبتون على ملعبه الاتحاد.
فيما صعد أرسنال للمركز الثالث بترتيب "البريميرليج" بعدما فاز بصعوبة بورنموث، أما ليستر سيتي فأتي في المركز الرابع برصيد 14نقطة.
أما ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة فجاء الأتي: -
1- ليفربول بـ 24 نقطة
2- مانشستر سيتي بـ 16 نقطة
3- أرسنال بـ 15 نقطة
4- ليستر سيتي بـ 14 نقطة
5- تشيلسي بـ 14 نقطة
6- كريستال بالاس بـ 14 نقطة
7- بيرنلي بـ 12 نقطة
8- وست هام بـ 12 نقطة
9- توتنهام بـ 11 نقطة
10- بورنموث بـ 11 نقطة
11- وليفرهامبتون بـ 10 نقاط
12- مانشستر سيتي بـ 9 نقاط
13- شيفلد يونايتد بـ 9 نقاط
14- برايتون بـ 9 نقاط
15 – أستون فيلا بـ 8 نقاط
16- نيوكاسل بـ 8 نقاط
17 – ساوثهامبتون بـ 7 نقاط
18 – إيفرتون بـ 7 نقاط
19 – نوريتش سيتي بـ 6 نقاط
20 – واتفورد بـ 3 نقاط
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