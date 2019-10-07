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برشلونة يمطر شباك إشبيلية برباعية في الدوري الإسباني

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أكتسح فريق نظيره إشبيلية،  برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامب نو"، ضمن الجولة الثامنة، من ، "الليجا".
سجل أهداف البرسا كل من: لويس سواريز، أرتورو فيدال، وعثمان ديمبلي، وليونيل ، في الدقائق 27، 32، 35، 78، على نحو الترتيب.
شهد اللقاء طرد لاعبا البرسا عثمان ديمبلي ورونالد في الدقيقة 89. 
رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر بفارق نقطتين،

في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز السادس.
سجل لويس سواريز الهدف الأول للبرسا في الدقيقة 27، سجل المهاجم الأوروجوياني الهدف بعد كرة عرضية من عثمان ديمبلي على الجانب الأيسر، والذي سددها سواريز مقصية رائعة داخل الشباك، ثم سجل أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 32، بعد تمريرة من أرثور، قبل أن يسددها فيدال داخل الشباك، قبل أن يسجل عثمان ديمبلي الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق في الدقيقة 35، ثم سجل ليونيل ميسي أخر أهداف اللقاء في الدقيقة 78.
دخل الفريق الكتالوني أمام إشبيلية، بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن
في الدفاع: سيرجي روبيرتو، توديبو، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو 
في الوسط: أرثور، فرانكي دي يونج، أرتورو فيدال
في الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبلي
أشرك إرنستو فالفيردي مدرب البرسا، كل من، سيرجيو بوسكيتس بدلًا من أرثور، وإيفان راكيتيتش بدلًا من أرتورو فيدال، ورونالد أرايجو بدلًا من توديبو الذي أصيب خلال المباراة.

 

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