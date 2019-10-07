يوفنتوس يفوز على إنتر ميلان في لقاء مثير بالكالتشيو ويخطف الصدارة

نجح يوفنتوس في الفوز على إنتر ميلان ، بهدفين لهدف، على ملعب ووسط جمهوره على ملعب، جوزيبي مياتزا، في قمة الكاتشيو، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

سجل باولو ديبالا الهدف الأول ليوفنتوس، في الدقيقة الرابعة، قبل أن ينجح مارتينيز مهاجم إنتر ميلان تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 18، عبر ركلة جزاء، قبل أن يسجل البديل جونزالو هيجواين هدف الفوز في الدقيقة 79.

شهد القاء خروج ستيفانو سينسي، لاعب الإنتر للإصابة، ودخول فيشينو بدلًا منه في الدقيقة 34.

بتلك النتيجة، خطف اليوفي الصدارة من إنتر ميلان، حيث رفع

يوفنتوس رصيده إلى 19 نقطة، في حين أصبح الإنتر في المركز الثاني برصيد 18.

مجريات المباراة..

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جاء اللقاء حماسي وقوي للغاية من جانب الفريقين، لكن نجح يوفنتوس في التسجيل مبكرًا عبر مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 4، حاول إنتر ميلان تدارك التعادل أمام اليوفي، قبل أن يتحسب حكم اللقاء ركلة جزاء للإنتر، بعد الرجوع لتنقية الفيديو، حيث لمست الكرة يد لماتياس دي ليخت داخل منطقة الجزاء، وينجح لاوتارو مارتينيز في تنفيذها

بالدقيقة 18.

وفي الدقيقة 32، استعراض مهاري من كريستيانو رونالدو على حدود منطقة جزاء الإنتر وسط ضغط من لاعبي الإنتر لمحاولة إحراز الهدف الثاني و التقدم، لكن الدفاع يخرجها.

وفي الدقيقة 41، هدف ملغي لليوفي عبر رونالدو بداعي التسلل.

في الدقيقة 68، تسديدة قوية من فيشينو لاعب إنتر ميلان أمام منطقة جزاء يوفنتوس، لكنها تصدم بدي ليخت وترتطم بالقائم في هجمة خطيرة للإنتر.

الدقيقة 69، رونالدو يسدد كرة قوية على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، لكن ينجح هاندوافيتش في التصدي لها.

الدقيقة 79، سجل جونزالو هيجواين الهدف الثاني لليوفي، بعد تبادل الكرات بين لاعبي اليوفي، لتصل الكرة لهيجواين من تمريرة رونالدو داخل منطقة الجزاء، ليقوم المهاجم الأرجنتيني بتسديد الكرة بقوة، داخل شباك الإنتر.