بالصور.. ختام بطولة أكاديميات البحر الأحمر لكرة القدم

شهدت مساء اليوم الأحد ، الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، حفل توزيع جوائز بطولة أكاديميات البحر الأحمر الودية لكرة القدم والتي أقامتها الأكاديمية الإسبانية بالبحر الأحمر علي روح المرحوم محمد احمد احمد الطريفي.

قدمت الدكتورة يسرا عطية التهنئة الي فريق الأكاديمية الإسبانية لحصوله علي المركز الأول في البطولة لمواليد ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، وأيضا قدمت التهنئة الي فريق أكاديمية الزمالك لحصولة علي

المركز الأول في البطولة لمواليد ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ .

وفي ذات السياق قدمت نائبة محافظ البحر الأحمر الشكر الي الاكاديمية الإسبانية علي المجهود الذي تم بذله من احل نجاح هذه البطولة وتقديمها بالشكل المشرف الذي يليق بها.

وتم توزيع الجوائز للفائزين بالمركز الاول والثاني وشملت الجوائز كأس البطولة المركز الأول في كل مرحلة،

بالإضافة إلي شهادات تقدير وميداليات للمركز الثاني.

ومن جانبه قدم المقدم احمد الطريفي درع الاكاديمية الي الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر تقديرا لجهودها خلال الفترة القصيرة بالبحر الأحمر.

يذكر انه بطولة أكاديميات البحر الأحمر شارك بها ٢٤٠ لاعب في ٢٤ فريق للمرحلتين، أقيمت هذه البطولة تحت رعاية محافظة البحر الأحمر

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واشراف الاكاديمية الإسبانية بالغردقة والأكاديمية العربية.

حضر حفل توزيع الجوائز الكابتن صلاح رمضان رئيس منطقة البحر الأحمر لكرة القدم والعقيد مصطفي الطوابي رئيس أركان القطاع العسكري وعدد كبير من أهالي البحر الأحمر.

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