عبد الناصر محمد: نجحنا في تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك

أكد عبدالناصر محمد المدير الفني لفريق أف سي مصر، أن الفريق حقق نتيجة جيدة، بتعادله أمام الزمالك، بهدف لكل من الفريقين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

قال عبدالناصر محمد في تصريحات عقب المباراة: "اشكر الجميع من اجل الوقوف خلف فريق اف سي مصر، كنت أشعر

بتحقيق نتيجة طيبة أمام الزمالك، ونقطة لقاء اليوم سيكون لها فائدة معنوية قبل فترة التوقف".

وأضاف: "كنت سعيد جدا بغياب وسط الملعب الخاص بالزمالك اليوم، وخصوصا غياب طارق حامد لأني أعلم أنه لا يوجد بديل يسد فراغ غيابه، زيزو لاعب جيد ولكنه يمتلك طباع

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هجومية أكثر".

وتابع: "محمد جمال نزل الملعب ونجحنا من خلاله امتلاك الكرة داخل وسط الملعب، الحمدلله على الفوز والنقطة لها مكاسب معنوية كبيرة".

وأتم: "قمت بعمل بعض التغييرات التي ساعدتني على انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي، وكنا أقرب في نهاية المباراة لتسجيل هدف الفوز ولكن الحمدلله على التعادل مع فريق مثل الزمالك".

وبتلك النتيجة، رفع فريق مصر رصيده إلى نقطتين في المركز الـ15، في حين رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع.