شاهد..هيجواين يسجل هدف التقدم ليوفنتوس أمام إنتر ميلان

نجح يوفنتوس في تسجيل هدف التقدم أمام إنتر ميلان، لتصبح النتيجة هدفين لكل من الفريقين في المباراة التي تجمعهما ، على

ملعب جوزيبي مياتزا، في قمة الكاتشيو، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي

سجل جونزالو هيجواين الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة 79، بعد تبادل الكرات بين لاعبي اليوفي، لتصل الكرة لهيجواين من تمريرة من رونالدو داخل منطقة الجزاء، ليقوم المهاجم الأرجنتيني بتسديد كرة بقوة، داخل شباك الإنتر.