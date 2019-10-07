نجح يوفنتوس في تسجيل هدف التقدم أمام إنتر ميلان، لتصبح النتيجة هدفين لكل من الفريقين في المباراة التي تجمعهما ، علىملعب جوزيبي مياتزا، في قمة الكاتشيو، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
سجل جونزالو هيجواين الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة 79، بعد تبادل الكرات بين لاعبي اليوفي، لتصل الكرة لهيجواين من تمريرة من رونالدو داخل منطقة الجزاء، ليقوم المهاجم الأرجنتيني بتسديد كرة بقوة، داخل شباك الإنتر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..هيجواين يسجل هدف التقدم ليوفنتوس أمام إنتر ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.