رياضة | صفقة تبادلية مرتقبة بين توتنهام وريال مدريد في يناير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين توتنهام وريال مدريد في يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن ​ريال مدريد​ الإسباني يسعى للحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط ​توتنهام​ الإنجليزي في الميركاتو الشتوي المقبل بعد فشله في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكشف موقع Le 10 Sport الفرنسي أن الملكي يرغب في التعاقد مع ​إريكسن​ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع توتنهام.



وأكد الموقع الفرنسي أن الكرواتي لوكا ​مودريتش​ أفضل لاعب في العالم في 2018 سوف يدخل في صفقة تبادلية بين الفريقين من أجل تسهيل ضم الدنماركي إلى السنتياجو برنابيو.



وأشار الموقع الفرنسي إلى أن النجم الكرواتي لا يمانع العودة إلى توتنهام الذي رحل عنه إلى ريال مدريد في صيف 2012.

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وذكرت تقارير صحفية بريطانية نهاية الشهر الماضي أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل من توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن إدارة الريال تخطط للتعاقد مع كلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام والدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام في يناير المقبل.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد يسعى لضم إريكسن مجانًا، حيث سينتهي عقد النجم الدنماركي مع توتنهام في نهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض مع أي نادي في يناير المقبل.



وكشفت الصحيفة البريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مهدد بالرحيل عن صفوف الملكي في الفترة المقبلة ومن المتوقع رحيله عن الميرينجي إذا فشل في التتويج بأي لقب في الموسم الحالي.