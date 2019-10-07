رياضة | تعليق صادم من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق صادم من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، عن استياؤه بعد تعادل الفريق الأبيض أمام واحد من أضعف فريق الدوري هذا الموسم على حد وصفه .

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم:" الزمالك خسر نقطتين أمام فريق من أضعف فرق الدوري ومهدد بالهبوط مع أسوان".

وأضاف:" الزمالك كان تنظيمًا غير موجود أمام اف سي مصر ولذلك لم يتمكن من تحقيق الفوز رغم سهولة المباراة".

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وأوضح، أن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك يتحمل مسؤولية النتيجة التي تعرض لها الفريق الأبيض، بسبب التشكيل الذي دفع به أمام اف سي مصر.

وأتم الغندور تصريحاته:" القائمة كانت غريبة بسبب إراحة نجوم الفريق قبل مباراة القمة أمام الأهلي وهذا كان أكبر خطأ من ميتشو".

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل أمام اف سي مصر، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.