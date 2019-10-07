رياضة | أول قرار من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك ونادي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك ونادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقد اجتماع خلال الساعات القليلة القادمة مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو المدير الفني للفريق، لمناقشة أسباب التعادل مع إف سي مصر في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر داخل عن رغبة رئيس النادي في الاجتماع بالمدير الفني لمناقشة أسباب التعادل مع إف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وكذلك أسباب استبعاد بعض اللاعبين من المباراة.

وكان الزمالك تعادل أمام إف سي مصر بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني الفريق بحالة من التراجع الفني بعد التتويج بلقب كأس مصر وخسر أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي كما تلقى الهزيمة أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.