رياضة | مانشستر يونايتد يوضح حقيقة تمرد ومساومة بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يوضح حقيقة تمرد ومساومة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدل الذي انتشر حول قيام النجم الدولي الفرنسي، بول بوجبا، لاعب خط الوسط بمساومة إدارة النادي الإنجليزي من أجل الاستمرار في ملعب "أولد ترافورد" وعدم الرحيل.

ومن الجدير بالذكر انه أشارت العديد من التقارير البريطانية، إلى أن مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بوجبا، يشترط حصول اللاعب على راتب أسبوعي يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد العقد مع المانيو.

وأضافت التقارير البريطانية، أن مانشستر يونايتد، شدد على أن لاعب خط وسط الفريق، بوجبا، يركز فقط الآن على أن يكون جاهزًا، لمساعدة زملائه في الفريق.

Advertisements

وأكد مان يونايتد على أن التقارير التي تدعي مطالبة بوجبا بالحصول على 600 ألف إسترليني أسبوعيًا للبقاء غير صحيحة، حيث انه قد عقد اللاعب لا يزال يمتد إلى عامين، لذا فإن الوقت في صالحنا بشأن عقد مفاوضات حول التجديد، لكن حتى الآن لم تجر أي محادثات رسمية.

واختتم النادي الإنجليزي العريق، بانه قد تم إعلان الأمر بوضوح في الميركاتو الصيفي الماضي، بأن الفريق ريد استمرار بوجبا في مانشستر يونايتد، وهذا الموقف لم يتغير.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قد وضع بوجبا في مقدمة أهدافه لدعم خط الوسط خلال الموسم الحالي.