رياضة | تقرير حكم مباراة برشلونة وإشبيلية يُدين عثمان ديمبلي.. وعقوبة قاسية تنتظر اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير حكم مباراة برشلونة وإشبيلية يُدين عثمان ديمبلي.. وعقوبة قاسية تنتظر اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الاسباني أزمة كبيرة، بعدما تضمن تقرير حكم مباراة الفريق الكتالوني ضد إشبيلية إدانة للاعب، وبات نجم البرسا مهددًا بتوقيع عقوبة قاسية عليه جراء إساءته للحكم.

وجاء في تقرير الحكم "لاهوز" حكم مباراة برشلونة وإشبيلية: " ديمبلي قال لي، أنت سيئ جدًا سيئ جدًا، مع حركة بيده يشير إلي وهو قريب مني".

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ووفقًا للوائح الاتحاد الاسباني لكرة القدم أنه اذا اعتبرت لجنة المسابقات أن كلام ديمبيلي للحكم لاهوز: "انت سيء للغاية سيء للغاية مع اشارة بيده للحكم"، تحمل إهانة للحكم ستكون عقوبة إيقاف النجم الفرنسي من 4 إلى 12 مباراة، واذا أقل من ذلك ستكون من 2 إلى 3 مباريات.

ومن المنتظر أن تصدر لجنة المسابقات بالاتحاد الاسباني العقوبة الموقعة على اللاعب خلال الساعات القادمة، وأصبح "ديمبلي" مهددًا بالغياب عن مباراة الكلاسيكو الاسباني يوم 26 أكتوبر الجاري.

وفاز برشلونة علي اشبيلية بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني، ليرتفع رصيده إلي 16 نقطة ويحتل وصافة الليجا.