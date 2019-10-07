رياضة | خاميس رودريجيز يثبت مكانه في خطة زيدان بهذه الحيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاميس رودريجيز يثبت مكانه في خطة زيدان بهذه الحيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الكولومبي خاميس روديجيز، مُركز تماماً مع فريقه الحالي، ريال مدريد الإسباني هذا الموسم 2019-2020.

ومن الجدير بالذكر انه قد إحتاج خاميس رودريجيز إلى الحصول على أقل من 10 دقائق مع الفريق لأجل ان يسجل أول أهدافه هذا الموسم، في الفوز امام غرناطه بنتيجة 4-2 ، الكولومبي أظهر أنه مُركز تماماً مع الفريق، حيث ان الإشادات تأتيه من قِبل جماهير اللوس بلانكوس و في المؤتمرات الصحفيّه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن خاميس رودريجيز يُريد أن يُثبّت مكانه في ريال مدريد ويستغل أي فُرصه تُعطى له من قِبل زيدان. لقد كان واحداً من أفضل اللاعبين هذا الموسم لريال مدريد وأكّد إهتمامه بطلبه من مُدرب مُنتخب كولمبيا كارلوس كويروز بأن يستبعده للمُباريات الوديه المُقبله امام تشيلي والجزائر.

وألمحت الصحيفة الإسبانيةالشهيرة لأن النجم الكولومبي يُريد أن يبقى في مركز تدريبات ريال مدريد وأن يعمل هُناك في التوقف الدولي المُقبل. بعد التوقف الدولي، ريال مدريد سيعود في 19 اكتوبر لمواجهة ريال مايوركا، بعدها سيُسافر الى تركيا لمواجهة غلطة سراي في دوري أبطال اوروبا في 22 اكتوبر.