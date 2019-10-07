رياضة | بعد هدفه في إشبيلية.. ميسي يتفوق على رونالدو برقم تاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هدفه في إشبيلية.. ميسي يتفوق على رونالدو برقم تاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني على غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو محققا رقما قياسيا جديدا في عالم الساحرة المستديرة.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في شباك إشبيلية في المباراة التي انتهت بفوز البرسا برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني لموسم 2019 -2020.

وأصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبري (بيج 5) حيث رفع رصيد أهدافه لـ 420 هدفًا، متفوقًا على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 419 هدفًا، غير أن الأخير خاض 70 مباراة أكثر من نجم الفريق الكتالوني.

وفاز برشلونة برباعية نظيفة على إشبيلية، جاءت الأهداف عن طريق لويس سواريز، وفيدال، وعثمان ديمبلي، وليونيل ميسي، ليرفع البرسا رصيده إلي 16 نقطة ويتقدم للمركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر بـ 18 نقطة.