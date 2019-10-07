رياضة | كيف تحول "فيدي فالفيردي" من طائر صغير إلى صقر جارح ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تحول "فيدي فالفيردي" من طائر صغير إلى صقر جارح ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمحت تقارير صحفية إسبانية، إلى ان النجم الأوروجوياني الشاب فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد قد تحول من طائر صغير الى صقر ضد غرناطة، بعد أن شارك لاعب خط الوسط الشاب بإثنين من أهداف مدريد الأربعة وكان المحرك الذي قاد ريال مدريد ضد غرناطة يوم السبت.

وأضافت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن لقب فالفيردي هو "البجاريتو" ، الطائر الصغير لكن يوم أمس أصبح هذا الطائر الصغير كالصقر في فوز مدريد 4-2 على غرناطة. بعد اداءه المميز امتدح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عاماً وصرح المدرب الفرنسي "لقد قال فالفيردي أنا هنا، الفتى يريد أن يظهر جودته."

جاء الثناء أيضا من وسائل الإعلام الإسبانية، ومن لاعبي مدريد السابقين خورخي فالدانو، الذي قال "تطوره هائل" ، وألفارو بينيتو "لقد كنت أقول ذلك، يجب ان يغير موقفه لقد كان دائما يتطلع إلى ذلك انه خجول ويحاول عدم المجازفة بخسارة الكرة.

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في مركز أكثر حرية من المعتاد، مع تطور أكبر وقدرة على حصر نفسه كلاعب خط وسط خالص، استغل فالفيردي الحرية الممنوحة له واستعاد تسع كرات بما في ذلك تلك الكرة التي مررها إلى هازارد الذي سجل الهدف الثاني.

لقد كان وراء هدف النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بعد قتاله من أجل الحفاظ على الكرة في الجهة اليسرى كما قدم فالفيردي ثلاثة تدخلات مهمة حينما كان مدريد في وضع دفاعي، وفاز بالكثير من الكرات.

ومع شكوك حول مشاركة النجم الألماني توني كروس في الكلاسيكو القادم أمام برشلونة، ومواجهة كاسيميرو لخطر الايقاف في حال حصوله على بطاقة صفراء، فبالتأكيد وضع فالفيردي نفسه كبديل جيد يستحق ان يتواجد في حال غياب احد اللاعبين او كلاهما في مباراة الكامب نو.

ومن الجدير بالذكر أن والداه (خوليو ودوريس) لم يتحمسا أبدا بشأن لقب "البجاريتو" الذي أطلق عليه منذ بداية مسيرته لكن يبدو أن "الطائر الصغير" يحلق عالياً في مدريد مع مرور كل يوم.