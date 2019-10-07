رياضة | عاجل- أول تعليق من فالفيردي بعد فوز برشلونة الكاسح على إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- أول تعليق من فالفيردي بعد فوز برشلونة الكاسح على إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن سعادته عقب فوز فريقه الكبير على ضيفه إشبيلية بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :"إشبيلية قدم أول 25 دقيقة رائعة وسيطروا على المباراة وكان هناك خطورة من أظهرة الخصم، وكان لدينا الفرص، وكانت المباراة ذهاب وعودة طوال الوقت، لكن نجحنا في تحقيق الفوز الهام".

وأضاف :"هناك الكثير من المباريات وهناك عديد من اللاعبين وحسب المباراة نضع أفضل تشكيلة، كلهم لاعبين في الفريق، نحن فزنا آخر 3 مباريات، واخترنا التشكيلة الأفضل اليوم".

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وزاد :"من المهم أن نصل لفترة التوقف بهذه النتائج، بعد الفوز في آخر 4 مباريات، والموسم طويل، ومن المتوقع أن يكون هناك بعض التعثرات، ولم نتوقع أن يحدث التعثر أول الموسم".

وتابع :"أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة، كان من الطبيعي التراجع بدنيا في الشوط الثاني، لأننا لعبنا قبل أيام قليلة مباراة قوية أمام إنتر ميلان".

وأتم :"أشكر اللاعبين على ماقدموه في مباراة اليوم، ونجحنا في تحقيق فوز هام أمام فريق قوي".