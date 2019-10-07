رياضة | ريال مدريد يسير بخطى ثايتة نحو هدفه الأهم هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسير بخطى ثايتة نحو هدفه الأهم هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمحت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن فريق ريال مدريد الإسباني يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا" مع قليل من الشكوك.

الجدير بالذكر ان العديد مم مشجعي ريال مدريد الذين كانوا يغادرون المباريات في وقت مبكر قبل سنوات يتعين عليهم البقاء حتى نهاية المباراة هذا الموسم، لأن أي شيء يمكن أن يحدث في اللحظات الأخيرة في مباراة بملعب سانتياجو بيرنابيو.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه يتصدر ريال مدريد جدول الدوري مع دخولنا التوقف الدولي، لكنهم مروا بالكثير من الصعود والهبوط طوال مشوارهم لدرجة ان الجمهور مشوش من هذا الامر. حينما استضافوا ليفانتي تقدم الفريق 3-0 في الشوط الأول ، لكن في نهاية المطاف كان عليهم أن يعانوا للحفاظ على النتيجة التي انتهت 3-2.

وضد غرناطة يوم السبت الماضي، تقدم لاعبي الريال أيضا في النتيجة 3-0 بأقدام كلا من: كريم بنزيما هازارد ولوكا مودريتش، لكنهم سمحوا للخصم بالعودة بالنتيجة 3-2 مرة أخرى واحتاجوا إلى هدف خاميس رودريجيز المتأخر الذي جعلهم يتنفسون الصعداء مجدداً.

وبما أن الفريق الوحيد الذي لم يخسر في بطولة الدوري الإسباني، هو ريال مدريد، فيمكن أن نقول انهم الفريق الذي يستحق الصدارة مع 18 نقطة من ثماني مباريات، ومع ذلك سيكونوا حريصين على العمل على تحقيق الفوز بالمباريات بكل سهولة وأقل خوف و المضي قدماً وهو ما قاله داني كارفخال بعد مباراة السبت.