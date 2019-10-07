رياضة | بنزو يواصل توهجه مع ريال مدريد ويحقق رقمًا تهديفيًا مميزًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزو يواصل توهجه مع ريال مدريد ويحقق رقمًا تهديفيًا مميزًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النجم الفرنسي المتألق كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني سلسلة آفتتاح التسجيل لصالح الفريق الأبيض الملكي، في بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

ومن الجدير بالذكر انه قد توقفت سلسلة كريم بنزيما التهديفية في الليجا، ضد أوساسونا في يوم المداورة بين اللاعبين عندما قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وضعه على مقاعد البدلاء، قبل تلك المباراة كان قد سجل خمسة أهداف في خمس مباريات.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بعد عودته إلى ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني، أحتاج بنزيما إلى القليل من الوقت ومن أول هجمة سنحة لريال مدريد في الدقيقة الثانية من المباراة مرر بيل تمريرة لم يكن أحد يتخيلها وبنزيما وضعها في مرمى روي سيلفا، وقد أصبح هناك ستة أهداف في 8 جولات لدى بنزيما والهدف الرابع في البرنابيو جاء أمام غرناطة.

ومن بين هذه الأهداف الستة في الدوري الإسباني كانت ضد سلتا فيغو وبلد الوليد وليفانتي وإشبيلية وغرناطة وبهذا يكون قد سجل كريم بنزيما 21 هدف في الدوري الإسباني في عام 2019 متعادلاً مع ليونيل ميسي فيما يتفوق عليهم ليفاندوفسكي الذي يملك 23 هدف في الدوري الألماني في هذه السنة.

ويعتبر غرناطة هو الفريق المفضل لدى بنزيما إذ سجل عليهم 11 هدفًا في 13 مباراة مازال الفرنسي ينافس على صدارة الهدافين في الدوري الإسباني.