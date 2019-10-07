رياضة | برشلونة يتلقى صدمة كبرى بعد الفوز على إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى صدمة كبرى بعد الفوز على إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة مهددًا بالغياب عن مباراة فريقه أمام ريال مدريد والتي ستقام في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وحصل ديمبلي على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام إشبيلية مساء اليوم، والتي حقق فيها الفريق الكتالوني برباعية نظيفة.

ووفقا للائحة في الليجا فإن عقوبة الطرد هي الإيقاف لمباراة واحدة، إلا في حالة قيام ديمبلي بإهانة حكم المباراة، وهو ما قد يتم إيقافه أكثر من مباراة.

وينتظر برشلونة تقرير حكم المباراة لاهوز وفي حالة قيامه بتدوين بإهانة ديمبلي له فإنه من المتوقع أن يحصل على عقوبة الإيقاف من 2 إلى 4 مباريات.