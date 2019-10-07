رياضة | ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد فوز برشلونة على إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد فوز برشلونة على إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تحقيق الفوز على ضيفه إشبيلية بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وتقدم برشلونة في النتيجة مبكرًا عن طريق لويس سواريز في الدقيقة السابعة والعشرين، قبل أن يضيف أرتورو فيدال الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 32 من زمن المباراة.

وعزز الفرنسي عثمان ديمبلي من تقدم برشلونة بالهدف الثالث في الدقيقة 35 من عمر المباراة، قبل أن يختتم البلوجرانا أهداف المباراة بالهدف الرابع عن طريق نجمه ليونيل ميسي.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" في السطور التالية ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد فوز برشلونة على إشبيلية كالتالي:

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إشبيلية

1_ ريال مدريد 18 نقطة.

2_ برشلونة 16 نقطة.

3_ اتليتكو مدريد 15 نقطة.

4_ غرناطة 14 نقطة.

5_ ريال سوسيداد 13 نقطة.

6_ إشبيلية 13 نقطة.

7_ أتليتك بيلباو 12 نقطة.

8_ فالنسيا 12 نقطة.

9_ فياريال 11 نقطة.

10_ ليفانتي 11 نقاط.

11_ أوساسونا 11 نقاط.

12_ خيتافي 10 نقاط.

13_ بلد الوليد 10 نقاط.

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14_ إيبار 9 نقاط.

15_ سيلتا فيجو 9 نقاط.

16_ ريال بيتيس 9 نقاط.

17_ ديبورتيفو ألافيس 8 نقاط.

18_ ريال مايوركا 7 نقاط.

19_ إسبانيول 5 نقاط.

20 _ ليجانيس نقتطين.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1_ كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد برصيد 6 أهداف.

2_ جيرارد مورينو مهاجم فياريال برصيد 6 أهداف.

3_ لورينزو مورن مهاجم ريال بيتيس برصيد 6 أهداف.

4_ سانتي كازورلا لاعب فياريال برصيد 4 أهداف.

5_ ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد برصيد 4 أهداف.

6_ دانيال باريخو لاعب فالنسيا برصيد 4 أهداف.

7_ ماتا مهاجم خيتافي برصيد 4 أهداف.

8_ لويس سواريز مهاجم برشلونة برصيد 4 أهداف.

9_ جوميز مهاجم فالنسيا برصيد 4 أهداف.

10_ راؤول جارسيا لاعب أتلتيك بيلباو برصيد 4 أهداف.