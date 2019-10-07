رياضة | تصريح مثير من نجم برشلونة ردا على جلوسه احتياطيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من نجم برشلونة ردا على جلوسه احتياطيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة عن سعادته عقب فوز فريقه على إشبيلية بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فيدال عقب نهاية المباراة :"قدمنا مباراة قوية ضد إنتر ميلان وكان علينا اليوم مواصلة هذه الديناميكية الإيجابية".

وأضاف :"كنا أفضل من إشبيلية ونجح فريقنا في استغلال الفرص التي أتيحت له".

وتابع :"نحن واجهنا فريق يلعب بجدية كبيرة بالكرة ويصل بالعمق ويسبب الضرر ولكن نجحنا بالفوز".

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وواصل :"لا أظن أن المباراة تستحق طرد لاعبين، هذا ما حدث".

وزاد :"أنا سعيد جدا باستقبال الجماهير والحب الكبير منهم وأشكرهم على كل هذا الدعم".

وأردف :"أنا سعيد جدا بدوري في الفريق واحب المشاركة ولكن هناك لاعبون أخرون يحبون اللعب، والمدرب هو الذي يختار".