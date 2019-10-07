الان تتابع رئيس فالنسيا الاسباني يتلقى رسائل تهديد بالقتل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف نادي فالنسيا الإسباني، أنه أرسل للشرطة رسائل تهديدات بالقتل، تلقاها رئيس النادي، أنيل مورثي، الذي أشار لبعض الجماهير التي هاجمته بالصمت خلال مباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس على ملعب المستايا.
أشار بيان النادي عبر موقعه الرسمي الإلكتروني: “أرسلت الخدمات القضائية بالنادي للشرطة تهديدات خطيرة، بعضها بالموت، تلقاها رئيس النادي خلال الساعات الأخيرة على هاتفه المحمول”.
وواجه رجل الأعمال السنغافوري انتقادات لاذعة من جماهير “الخفافيش”، لحظة الإعلان عن إقالة المدرب السابق مارسيلينو غارسيا تورال منذ شهر تقريباً، وتعيين المدرب الشاب ألبرت سيلاديس بدلاً منه.
ووجهت الجماهير هتافات عدائية لأنيل، للمطالبة برحيله عن النادي، وذلك خلال المباراة التي حسمها الفريق 2-1 على حساب ديبورتيفو ألافيس ضمن الجولة 8 لـ”الليغا”.
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