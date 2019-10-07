الامارات | «الشارقة الرياضي» يتبادل الخبرات مع نادي ليغانيس الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يتبادل الخبرات مع نادي ليغانيس الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل مجلس الشارقة الرياضي وفد نادي ديبورتيفو ليغانيس الإسباني، برئاسة نائب رئيس النادي، فيليبي مورينو، لبحث سبل التعاون بين الطرفين، وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في الشارقة، بحضور الأمين العام للمجلس، عيسى هلال، ورئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة الرياضي، محسن مصبح، ورئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان الرياضي، خليل غانم، والمدير التنفيذي لنادي اتحاد كلباء الرياضي، خالد النقبي، ومدير إدارة الاتصال الحكومي بالمجلس سعيد العاجل.

تناول الاجتماع التعاون بين الطرفين بشكل عام في كل النواحي المتعلقة بالرياضة، والتعرف إلى دور المجلس في الإشراف على الرياضة في الشارقة، والخطط التي ينتهجها من أجل التطوير بجانب الخطط المستقبلية.