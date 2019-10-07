الامارات | «نيمار العرب» يستهدف الدوري الإنجليزي من بوابة حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن «نيمار العرب» يستهدف الدوري الإنجليزي من بوابة حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب حتا، المصري سيف الدين سامي، سعادته بتألقه في أول مباراتين يخوضهما مع «الإعصار»، لافتاً إلى أن إحرازه ثلاثة أهداف (هاتريك) في دوري الخليج العربي تحت 21 سنة، يجعله أكثر ثقة بنفسه، لتحقيق حلمه الأساسي، وهو الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وقال سامي لـ«الإمارات اليوم» إنه يثق في إمكاناته وإنه يستطيع عن طريق اللعب في صفوف نادي حتا أن ينتقل للعب إلى أحد أندية «البريمير ليغ»، مشدداً على أنه وضع هدفاً لنفسه وهو أن يصبح من أفضل اللاعبين في العالم، وليس فقط في مصر أو إفريقيا.

وقاد اللاعب الملقب في مصر بـ«نيمار العرب» نادي حتا لتحقيق أول فوز في دوري الخليج العربي تحت 21 سنة على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف دون رد، ليصبح سيف الدين سامي أول لاعب يسجل «هاتريك» في المسابقة، كما تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، إضافة إلى منح رابطة المحترفين كرة المباراة له، كتقليد متعارف عليه لأي لاعب يحرز ثلاثة أهداف في مباراة واحد.

وأشار سامي إلى أنه كان قريباً من اللعب في صفوف بني ياس، موضحاً: «بدايتي كانت مع فريق المصرية للاتصالات في الدوري المصري للدرجة الثانية، بينما حصلت على فرصة للعب في الإمارات، عندما جئت على سبيل الزيارة إلى الدولة، إذ خضعت لاختبارات في نادي الوحدة، والأمر نفسه في نادي بني ياس، قبل أن يقرر (السماوي) ضمي إلى معسكر إعداد الفريق في بولندا، ولكن وفقاً للقانون السابق، بضرورة أن يكون اللاعب مقيماً في الدولة لمدة ثلاث سنوات، لم يتم قيدي مع الفريق».

وتابع: «عقب تغيير قانون اللاعب المقيم، خضعت للاختبار في صفوف نادي حتا، ووافق مدرب الفريق اليوناني كريستوس كونتيس على انضمامي، ومشاركتي مع فريق تحت 21 سنة».

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وأشار إلى أنه يسعى للفوز بلقب هداف دوري تحت 21 سنة، ومساعدة حتا على احتلال مركز جيد في المسابقة، وقال: «إحرازي ثلاثة أهداف في مرمى اتحاد كلباء يعد بالنسبة لي مجرد البداية، ولن أتوقف عن الاجتهاد في التدريبات، وتنفيذ تعليمات المدرب، خصوصاً أنني أطمح لجذب انتباه مدرب الفريق الأول، كريستوس كونتيس، وأن أشارك في دوري الخليج العربي، وأتألق أمام أفضل الأندية في الدولة».

ويحتل «النمور» المركز الثامن في لائحة ترتيب دوري تحت 21 سنة برصيد أربع نقاط، بعدما خسر أمام شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع خورفكان بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق الفوز خارج أرضه على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويبلغ سامي من العمر 19 عاماً، وهو من مواليد مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية بمصر، ويلعب في مركز الجناح الأيسر، إذ قام بلفتة طيبة بعدما احتفل بأهدافه الثلاثة في مرمى اتحاد كلباء على طريقة لاعب الأهلي ومنتخب مصر، مؤمن زكريا، الذي تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب.

مكتشف اللاعب: سامي لديه مستقبل كبير

قال مدير أكاديمية الكابتن، حامد سعد، مكتشف اللاعب، إن سيف الدين سامي يعد مشروع لاعب لديه مستقبل كبير، موضحاً لـ«الإمارات اليوم» أنه اكتشف موهبته خلال مشاركته في المباريات بمدينة المنصورة منذ ثلاث سنوات، واستقدمه على الفور إلى الإمارات وضمه للأكاديمية، حيث جاءته الكثير من العروض نظراً لموهبته الكبيرة والمبشرة، خصوصاً مع صغر سنه، وتفوقه بشكل واضح على أقرانه في السن نفسه.

وأشار حامد إلى أن سامي بإمكانه تكرار تجربة نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في الدوريات الأوروبية، بينما أوضح أن سبب إطلاق لقب «نيمار العرب» على اللاعب المصري، أنه يلعب بالطريقة نفسها التي يلعب بها نجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا، ويمتلك مهارات فنية رائعة.