الامارات | خفض عقوبة شباب الأهلي إلى 30 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن خفض عقوبة شباب الأهلي إلى 30 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أول من أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المحامي عادل الجنيبي، خفض العقوبة المقررة من قبل لجنة الانضباط بحق نادي شباب الأهلي الى 30 ألف درهم بدلاً من 70 ألفاً بسبب قيام أحد مشجعي النادي بالاعتداء على الحكم محمد عبيد خادم خلال مباراة الفريق أمام الشارقة في كأس سوبر الخليج العربي التي أقيمت أخيراً على استاد آل مكتوم بنادي النصر، علماً أن المباراة انتهت بفوز الشارقة وحصده لقب البطولة.

وكان نادي شباب الأهلي قد تقدم باستئناف في هذا الخصوص الى اللجنة بشأن العقوبة الموقعة بحقه من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.