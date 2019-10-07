الامارات | 1000 مشارك في سباقات «أبوظبي الرياضي» المجتمعية

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مشارك في سباقات «أبوظبي الرياضي» المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت سباقات مجلس أبوظبي الرياضي المجتمعية برعاية «ضمان»، التي أقيمت في جزيرة الحديريات، تفاعل 1031 مشاركاً، على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، وبلغ عدد المشاركين في سباق الترايثلون 578، وفي سباق الدراجات الهوائية ضد الساعة 104، وفي سباق الدياثلون 135 متسابقاً، والترايثلون والدياثلون للكبار والناشئين 214 في اليوم الثاني.

وتأتي سباقات مجلس أبوظبي الرياضي، التي أقيمت في جزيرة الحديريات، ضمن سباقات المجلس المجتمعية هذا الموسم، وتهدف إلى ترسيخ أهمية دور الرياضة في المجتمع، وتعزيز نمط الحياة الصحية.

وأكد رئيس قسم الفعاليات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، خالد القبيسي «نجاح جميع السباقات التي أقيمت على مدار يومي عطلة نهاية الأسبوع، والتي استقطبت أكثر من 1000 مشارك، وهو رقم قياسي جديد وسط أجواء من الإثارة والحماس والندية».