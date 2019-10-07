الامارات | الوصل يستضيف الاتحاد السعودي 23 أكتوبر في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يستضيف الاتحاد السعودي 23 أكتوبر في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أنه تقرر إقامة مباراة الوصل مع الاتحاد السعودي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في 23 الجاري، على استاد الوصل في زعبيل.
وأكد مصدر في الوصل، أن «الإمبراطور» اتفق مع إدارة «النمور» على موعدي مباراتي الذهاب والإياب في البطولة العربية، لافتاً إلى أن مباراة العودة ستقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» في مدينة جدة، في 4 نوفمبر المقبل.
يذكر أنها المرة الثانية التي يلتقي فيها الوصل مع الاتحاد السعودي في البطولة العربية، إذ التقى الفريقان في دور الـ 32 من النسخة الماضية، كأس زايد للأندية الأبطال، إذ انتهى لقاء الذهاب في جدة بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما تعادل الفريقين من دون أهداف في لقاء الإياب في دبي، ليتأهل «الفهود» إلى دور الـ 16، بأفضلية تسجيله هدفاً خارج ملعبه.
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