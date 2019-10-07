الامارات | ريبيري لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيري لاعب الشهر في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم الجناح الفرنسي المخضرم، فرانك ريبيري، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم عن شهر سبتمبر.

وحصل ريبيري، البالغ من العمر 36 عاماً، على الجائزة قبل المباراة التي فاز فيها فريقه فيورنتينا على ضيفه اودينيزي 1 - صفر، أمس، في المرحلة السابعة من المسابقة.

وشارك ريبيري في المباريات السبع التي لعبها فيورنتينا بالدوري، وسجل هدفين.

وتعاقد فيورنتينا مع ريبيري لمدة عامين، بعدما ترك بايرن ميونخ بعد 12 موسماً قضاها هناك، حيث فاز بتسعة ألقاب للدوري الألماني وبطولة دوري أبطال أوروبا في 2013.