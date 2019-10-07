الامارات | عجمان يطالب اتحاد الكرة بإلغاء بطاقة الشحي «الحمراء»

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يطالب اتحاد الكرة بإلغاء بطاقة الشحي «الحمراء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب نادي عجمان اتحاد كرة القدم، رسمياً، بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعبه محمد الشحي خلال مباراة الفريق مع الوصل في الجولة الثالثة من من دوري الخليج العربي، وانتهت بفوز عجمان بهدف دون مقابل. وقال النادي في بيان، أمس، إن «اللقطات التلفزيونية، وآراء المحللين والمهتمين بالشأن التحكيمي، جزمت بأن البطاقة الحمراء غير مستحقة للاعب».

وكان اللاعب الشحي قد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 13، إثر كرة مشتركة مع لاعب الوصل البرازيلي فابيو ليما.

الشحي تعرض للطرد في الدقيقة 13 من مباراة الوصل.