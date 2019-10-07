الامارات | آل علي يدير مباراة قيرغيزستان وماينمار

شكرا لقرائتكم خبر عن آل علي يدير مباراة قيرغيزستان وماينمار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقماً تحكيمياً إماراتياً بقيادة الحكم الدولي عمر محمد آل علي، لإدارة مباراة منتخبي قيرغيزستان وماينمار يوم الخميس المقبل في قيرغيزستان، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ يضم طاقم التحكيم كلاً من الحكمين الدوليين المساعدين مسعود حسن وجمعة المخيني، بجانب سلطان عبدالرزاق المرزوقي حكماً رابعاً.
يذكر أن الحكم عمر آل علي ظهر بمستوى تحكيمي متطور خلال الفترة الماضية، سواء خلال خلال الدوري الإماراتي أو على الصعيد الخارجي، ما جعل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يستعين به للمشاركة في إدارة العديد من المباريات المهمة.
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