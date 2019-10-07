الامارات | دبي تؤرّخ حضارتها بميداليات رياضية مبتكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تؤرّخ حضارتها بميداليات رياضية مبتكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس دبي الرياضي عن ابتكاره ميداليات رياضية فريدة من نوعها تؤرّخ للمعالم الحضارية والتاريخية لمدينة دبي، ومصنوعة من مواد متنوعة ترتبط بنوع الحدث أو البطولة التي صُنعت من أجلها.

وقال مجلس دبي الرياضي إنه استغل الزخم السياحي الكبير الذي تعيشه المدينة، وما تحتويه من بنية تحتية ومعالم معمارية فائقة الجمال تجذب العديد من السياح حول العالم، وقام بتصميم الميداليات التي تطوّق أعناق الرياضيين المشاركين في الفعاليات المختلفة ويصطحبون هذه الميداليات إلى بلدانهم كذكرى خالدة.

ومن أبرز المعالم التي صُنعت ميداليات خاصة بها: برواز دبي، برج خليفة، مكتبة محمد بن راشد، متحف المستقبل، مجمع حمدان الرياضي، جسر التسامح، أبراج الإمارات، محمية المرموم، وغيرها من المعالم والمنشآت السياحية المميزة التي زينت الميداليات التي أحرزها الفائزون والمشاركون في الأحداث الرياضية المتعددة.

ويعتزم مجلس دبي الرياضي الكشف عن المزيد من الميداليات الجديدة للاستحقاقات الرياضية المقبلة، وفي مقدمتها: متحف دبي، أوبرا دبي، ودورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي تقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنطلق خلال الفترة من 12 حتى 26 الجاري في 10 ألعاب رياضية جماعية وفردية.

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وأكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن الهدف من تلك الفكرة هو ربط الأحداث الرياضية التي تقام في دبي، على مدار العام، مع الرياضيين المشاركين فيها من مختلف دول العالم، والاستفادة من تميّز وتفرّد معالم المدينة السياحية والحضارية، لنقل رسائل حضارية من دبي إلى العالم أجمع.

وقال حارب لـ«الإمارات اليوم»: «أردنا بمثل هذه الأفكار أن نربط ذكريات مشاركة الرياضيين والرياضيات في الأحداث التي تواجدوا فيها بدبي مع مدينتنا، لنكون إلى جنبهم في قصص النجاح وتجسيد المكان الذي ارتبطوا فيه بذكريات رائعة». وأضاف: «لأن الرياضة جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في دبي حرصنا على أن تكون الميداليات التي تُمنح، سواء للفائزين أو المشاركين، تحمل لمسات معمارية ولمحات إنسانية في رسالة تؤكد الترابط بين كل نواحي الحياة في (دانة الدنيا)، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة وضع صور وتصاميم المعالم السياحية والحضارية والتاريخية في المدينة لتشكيل الميداليات التي تم تصنيعها وفق أعلى المستويات العالمية».

وذكر أمين عام مجلس دبي الرياضي في سياق تصريحاته: «على سبيل المثال، أصدرنا ميداليات على شكل مجمع حمدان بن محمد الرياضي، منحت للفائزين في بطولة العالم للسباحة التي استضافتها دبي عام 2010، لتكون أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف هذه البطولة، وميداليات أخرى على شكل متحف المستقبل خُصصت للمشاركين في سباق الرجل الحديدي، كما منحنا المشاركين والفائزين في تحدي الثلج ميداليات على شكل مكتبة محمد بن راشد، والجري العمودي خصصنا له ميداليات تحتوي على معالم أبراج الإمارات الرائعة، كما جسّدنا جسر التسامح في الميداليات التي تم توزيعها على جميع المشاركين في مسيرة المشي في دبي لـ24 ساعة، فضلاً عن بطولة تحدي ناس التي راعينا فيها ملامح مجمع ند الشبا الرياضي». وختم حارب: «ولأن الابتكار لا يتوقف في دبي عموماً، وفي مجلس دبي الرياضي على وجه الخصوص، فنحن بصدد إصدار مجموعة أخرى من الميداليات غير التقليدية في الفترة المقبلة تجسد المعالم البارزة في المدينة، سواء الموجودة في البر أو البحر أو على الجسور، بما يجعل هناك تنوعاً في ثقافة تكريم المشاركين في الأحداث التي ينظمها مجلس دبي الرياضي».

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