شكرا لقرائتكم خبر عن «سان جيرمان» يستهدف جريزمان في صفقة عودة نيمار لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل نادى باريس سان جيرمان الفرنسى في خلق مفاجأة ضخمة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالفوز بخدمات أنتوان جريزمان، مهاجم برشلونة، في صفقة محتملة يعود بموجبها نجمه البرازيلي نيمار إلى صفوف النادى الكتالوني.

وحاول برشلونة التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كما أعلن اللاعب عن رغبته في العودة، إلا أن الناديين الإسبانى والفرنسى لم يتوصلا إلى اتفاق في الساعات الأخيرة من عمر الميركاتو.

وبحسب موقع «لو 10 سبورت» الفرنسى، فإن نادى العاصمة الفرنسية يأمل في استغلال عدم انسجام جريزمان سريعًا مع ناديه الجديد، من أجل طرح مسألة التعاقد معه ضمن صفقة عودة نيمار إلى النادى الكتالونى.

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وأضاف الموقع الفرنسى أن جريزمان يجد صعوبة في اللعب إلى جوار ميسى بتشكيل برشلونة، وهو ما قد يفتح الباب أمام انتقاله إلى العاصمة الفرنسية، بالإضافة إلى مبلغ مالى يحصل عليه باريس سان جيرمان، مقابل انتقال نيمار.

وانتقل جريزمان إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضى من صفوف أتلتيكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو، بينما انتقل نيمار من صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

بدأ جريزمان مسيرته مع ريال سوسيداد وظهر في قميص النادى لأول مرة في 2009 وفاز بلقب دورى الدرجة الثانية الإسبانى في أول موسم له مع النادى. غادر ريال سوسيداد بعد خمسة مواسم إلى أتلتيكو مدريد مقابل 30 مليون يورو. وعلى الرغم من تميزه في مركز الجناح أثناء مشاركته مع سوسيداد، إلا أن جريزمان تكيف باللعب كمهاجم مع أتلتيكو مدريد، وسرعان ما أصبح اللاعب الأهم في الفريق. حطم الرقم القياسى في عدد الأهداف عن أول موسم له مع أتلتيكو وتم اختياره ضمن فريق الموسم 2014-2015 في الدورى الإسبانى. كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدورى الإسبانى لعام 2016، وتم ترشيحه لجائزة فيفا لأفضل لاعب في عام 2016 وجائزة الكرة الذهبية 2016، وحصل على المركز الثالث في كلتا الجائزتين. في وقت لاحق من عام 2018، تم ترشيحه مرة أخرى لعام 2018 لجائزة فيفا لأفضل لاعب وجائزة الكرة الذهبية 2018، واحتل المركزين السادس والثالث على التوالى. كما فاز في الدورى الأوروبى 2017–18، وسجل هدفين في النهائى وفاز أيضًا بكأس السوبر الأوروبى 2018.

لعب جريزمان مع المنتخب الفرنسى للفئات السنية تحت 19 وتحت 20 وتحت 21، وفى عام 2010 كان جزءًا من الفريق الذي فاز بلقب بطولة أوروبا تحت 19 سنة التي أقيمت في فرنسا. شارك لأول مرة بقميص المنتخب الفرنسى الأول عام 2014 ولعب في كأس العالم الذي أقيم في البرازيل في تلك السنة، وساعد منتخبه على الوصول إلى دور الثمانية. وحصل جريزمان على جائزة الحذاء الذهبى في بطولة أمم أوروبا 2016 كأفضل هداف كما تم اختياره كأفضل لاعب في البطولة، حيث أنهى المنتخب الفرنسى- المستضيف- البطولة كوصيف بعد الهزيمة أمام البرتغال في المباراة النهائية 1–0. وفاز في وقت لاحق بكأس العالم 2018، وهى البطولة التي سجل فيها أربعة أهداف، والتى حصل بها على الحذاء الفضى باعتباره ثانى أفضل هداف في البطولة، كما فاز بجائزة الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب، وحصل على لقب رجل المباراة في النهائى.