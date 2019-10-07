شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: نقاط الإنتاج وضعت المقاولون على الطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عماد النحاس، مدرب المقاولون العرب، بحماس لاعبيه وقال إن فوز الفريق على الإنتاج الحربي، بهدف نظيف، في إطار ثالث جولات الدورى الممتاز، وضع ذئاب الجبل على الطريق الصحيح.

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وأضاف النحاس: «كنا الأفضل وفرضنا سيطرتنا وأسلوبنا على اللقاء، كما أن مشاركة محمد سالم في الشوط الثانى، كانت من أجل زيادة الضغط الهجومي على الإنتاج الحربى.

وتابع، طالبت اللاعبين قبل وأثناء اللقاء بضرورة الضغط واللعب بقوة واستغلال أي فرصة تتاح لهم لحصد نقاط اللقاء وهو ما تحقق.

وأشار مدرب المقاولون إلى أن الفريق عازم على مواصلة النتائج الجيدة خلال الفترة المقبلة من أجل التواجد في مركز يناسب الفريق، بالرغم من قوة وصعوبة المباريات، لافتا إلى أن التزام اللاعبين بالتعليمات ساعد في حسم المباراة لصالحنا.