شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالواحد: لا نستحق الخسارة أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالواحد، مدرب وادي دجلة، أن هناك سوء حظ غريبًا يصادف فريقه منذ بداية الدورى، وقال: خسرنا نقاط مباراة الإسماعيلى بسبب خطأ وحيد، رغم أفضليتنا خلال اللقاء، بشهادة الجميع.

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وأضاف: الفريق قادر على ترتيب صفوفه، والتغلب على الأخطاء خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في التغطية الدفاعية وتطوير تحركات الشق الهجومى.

وتابع عبدالواحد: «نثق في تطور الأداء وانسجام اللاعبين على طريقة لعب تاكيس، خصوصا الصفقات الجديدة، كما أن بطولة الدورى مازالت في بدايتها، لدينا الفرصة لترتيب صفوفنا وتحقيق أهدافنا خلال الموسم الحالى».

ونفى المدرب أن تكون هناك نية لإجراء أي تعديلات على الجهاز الفنى للفريق، وأن إدارة النادى لديها ثقة كبيرة في المدير الفنى ولاعبى الفريق في تعويض سوء النتائج ووضع الفريق على الطريق السليم.