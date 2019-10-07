فيدال يكشف تألق مباراة برشلونة أمام إشبيلية

الأحد 6 أكتوبر 2019 عبر آرتورو فيدال لاعب برشلونة عن سعادته بفوز فريقه على ضيفه إشبيلية بمباراة الجولة الثامنة من الدوري الأسباني، بنتيجة 4-0.

فيدال قال : " قدمنا مباراة قوية في الشوط الثاني امام الانتر وكان علينا ان نواصل العمل، كنا أفضل من اشبيلية ونجحنا بالاستفادة من الفرص ". وأضاف : " واجهنا فريق يلعب بجدية كبيرة ويصل للعمق ويسبب الكثير من القلق ولكن نجحنا بالنهاية ". وقال النجم التشيلي أيضاً : " لقد عاملتني الجماهير بشكل جيد، وأريد تقديم المزيد ليحبونني أكثر ".

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