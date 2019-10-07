بعد مرور 134 يوم.. ميسي يسجل الهدف الأول له

الأحد 6 أكتوبر 2019
كسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صيامه الطويل عن التسجيل، ونجح في تسجيل هدف مساء اليوم، بعد أن غاب عن زيارة الشباك منذ 134 يوماً.
ميسي سجل الهدف الرابع لبرشلونة في مرمى إشبيلية، بمباراة الجولة الثامنة من بطولة الدوري الأسباني، من ركلة ثابتة سددها بشكل جميل.
هذا الهدف في مرمى الفريق الأندلسي يأتي بعد غياب عن التسجيل بعد أكثر من أربعة أشهر، وبالتحديد منذ أن سجل في مرمى فالنسيا يوم 25 مايو في نهائي كأس الملك.
وتعتبر فترة الصيام الطويلة لميسي هي ثانى أطول فترة دون تسجيل أهداف فى مسيرته مع برشلونة عندما توقف عن التسجيل لمدة 146 يوما فى موسم 2006-2007.
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