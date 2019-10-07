بالفيديو.. برشلونة يسحق إشبيلية برباعية نظيفة

الأحد 6 أكتوبر 2019

حقق فريق برشلونة فوز كاسح على حساب ضيفه فريق إشبيلية، بمباراة الجولة الثامنة من بطولة الدوري الأسباني الدرجة الأولى، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب كامب نو، بنتيجة ( 4-0 ).



بهذا الإنتصار رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن الغريم ريال مدريد المتصدر، وتجمد رصيد فريق إشبيلة عند 13 نقطة ليبقى السادس في سلم الترتيب.

بدأ فريق إشبيلية المباراة بقوة، وسط إضطراب في صفوف أصحاب الأرض وكاد أن يسجل هدف الإفتتاح في أكثر من محاولة، لولا تألق تير شتيجن في كرة، وسوء الحظ في كرات أخرى ضاعت على الفريق الأندلسي.

ولكن برشلونة صدم الضيوف بهدف مباغث عند الدقيقة 27، بكرة عرضية رفعها البرتغالي نيلسون سيميدو من الجهة اليسرى، وقابلها أمام المرمى الأوروجوياني لويس سواريز بمقصية رائعة إشتقرت في الشباك.

Advertisements

وفي الدقيقة 32 سجل الفريق الكاتلوني ثاني الأهداف، بعد أن مرر البرازيلي آرثر ميلو كرة ذكية جداً خلف دفاع إشبيلية، تسلل لها ببراعة آرتورو فيدال، وأسكنها النجم التشيلي في مرمى الحارس فاتشليك.

وجاء ثالث أهداف البلاوجرانا في الدقيقة 35، بعد كرة لعبها آرثر لعثمان ديمبيلي، ليتقدم بها الفرنسي إلى داخل منطقة الجزاء، ويراوغ المدافع ببراعة، ثم سدد الكرة بكيفية جميلة جداً في شباك إشبيلية.

وإستمر سوء الطالع الذي رافق إشبيلية في الشوط الأول، خلال مجريات الشوط الثاني، حيث ضاعت فرصة هدف محقق في الدقيقة 49، بعد أن سدد لوك دي يونج كرة ردها القائم الأيمن لمرمى برشلونة.

وحاول بعد ذلك برشلونة إضافة هدف رابع، وسنحت له عدة كرات، إلى أن وصل إلى مبتغاه في الدقيقة 78 من ركلة ثابتة سددها بإقتدار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لينتهي اللقاء بنتيجة 4-0.