يوفنتوس يحقق الصدارة من عقر دار انتر ميلان

الأحد 6 أكتوبر 2019
حقق فريق يوفنتوس فوزاً مثيراً ومستحقاً على حساب نظيره فريق إنتر ميلان , بنتيجة 2-1 , في اللقاء الذي أقيم على ملعب " جوزيبي مياتزا " في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي .
ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الإنتصار الثمين الى 19 نقطة وينتزع صدارة الكالتشيو , في حين تجمد رصيد فريق الإنتر عند 18 نقطة ويتراجع الى المركز الثاني .
شهد بداية الشوط الأول , هدف مبكر لصالح يوفنتوس عن طريق , باولو ديبالا , في الدقيقة " 4 " بعد كرة من بيانيتش وصلت الى ديبالا الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الشباك .
وفي الدقيقة " 18 " سجل الإنتر هدف التعادل عن طريق , لاوتارو مارتينيز , من ركلة جزاء , وبعدها سجل رونالدو هدف ثاني لصالح اليوفي لكن الغي بداعي التسلل بعد الإستعانة بتقنية الفيديو .
كاد كريستيانو أن يضيف هدف ثاني في الدقيقة " 40 " بعدما أطلق تسديدة قوية لكن الحارس هاندانوفيتش تصدى لها بصعوبة , لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 .
مع إنطلاقة الشوط الثاني , سدد بيرنارديسكي كرة لكنها سهلة بين أحضان الحارس في الدقيقة " 49 " , في حين سدد فيسينو كرة قوية لكنها في دفاع اليوفي عند الدقيقة " 69 " .
وفي الدقيقة " 80 " سجل اليوفي هدف التقدم عن طريق , جونزالو هيجواين , بعد تمريرة وصلت الى هيجواين الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك , لينتهي اللقاء 2-1 .
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