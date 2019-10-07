شكرا لقرائتكم الغندور للاعبى الزمالك: "بتاخدو ملايين ..قدروا قيمة القميص الأبيض"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، لاعبى فريق الزمالك بعد تعادل الفارس الأبيض أمام نادي مصر فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
قال الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم، إن لاعبى الفريق الأبيض يتقاضون ملايين الجنيهات ولا يقدرون قيمة قميص الزمالك.
أوضح نجم الزمالك الأسبق أن لاعبى الأبيض لو رحلوا لأى فريق لن يحصلوا على نصف المبالغ المالية التى يتقاضونها داخل نادى الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر الغندور للاعبى الزمالك: "بتاخدو ملايين ..قدروا قيمة القميص الأبيض"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.