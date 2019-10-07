شكرا لقرائتكم الغندور للاعبى الزمالك: "بتاخدو ملايين ..قدروا قيمة القميص الأبيض"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، لاعبى فريق الزمالك بعد تعادل الفارس الأبيض أمام نادي مصر فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قال الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم، إن لاعبى الفريق الأبيض يتقاضون ملايين الجنيهات ولا يقدرون قيمة قميص الزمالك.

أوضح نجم الزمالك الأسبق أن لاعبى الأبيض لو رحلوا لأى فريق لن يحصلوا على نصف المبالغ المالية التى يتقاضونها داخل نادى الزمالك.