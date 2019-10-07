شكرا لقرائتكم أوكا عن التعادل مع الزمالك: "احنا مش كومبارسات"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد سعيد أوكا مدافع فريق اف سي مصر أن فريقه أضاع تحقيق الفوز الأول له فى بطولة الدورى الممتاز أمام الزمالك عقب أهدار عدد كبير من الأنفرادات ولكن أشكر زملائى على الاداء الجيد الذى قدموه خلال أحداث المباراة.

وأوضح أحمد سعيد أوكا خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن لاعبى فريق الزمالك خاضوا اللقاء بقناعة عدم وجود أهمية لديهم ولكن وجدوا صعوبة بالغة فى تحقيق الفوز قائلا " احنا مش كومبارسات " .

وأشار أحمد سعيد أوكا أن تركيز لاعبى فريق الزمالك فى المباراة القادمة أمام الأهلى وهذا ما قاموا باستغلاله من خروج لاعبى الابيض عن التركيز أثناء اللقاء.

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وفى مفاجأة من العيار الثقيل، تعادل الزمالك مع إف سي مصر، بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط بعد الفوز فى مباراتى الاتحاد والمقاصة ثم التعادل اليوم مع إف سي مصر الذى نجح فى تحقيق النقطة الثانية له ليحتل المركز الخامس عشر بنقطتين بينما يحتل الزمالك المركز الرابع.