شكرا لقرائتكم أمير عزمى يقترب من الانضمام للجهاز الفنى للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق، دائرة المرشحين للإنضمام للجهاز المعاون للصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، بعد صدمة التعادل مع إف سى مصر، والأداء السيئ الذى ظهر به الفريق فى المباريات الماضية بالدورى.

وسادت حالة من الغضب داخل أروقة القلعة البيضاء بعد التعادل المخيب للآمال للزمالك أمام إف سى مصر، بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements

ويرغب مجلس إدارة الزمالك فى إضافة عنصر جديد للجهاز المعاون لميتشو، يتمتع بخبرات كبيرة من أجل مساعدة المدير الفنى فى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، ليتم طرح العديد من الأسماء على رأسهم طارق يحيى ومحمد صلاح وأمير عزمى مجاهد.

وكشف مصدر مقرب من أمير عزمى، إنه تلقى اتصالاً من أحد مسئولو القلعة البيضاء يستطلع رأيه بعد ترشيح اسمه للانضمام للجهاز المعاون لميتشو.