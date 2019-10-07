شكرا لقرائتكم خالد الغندور لـ"جنش" : أيه يعنى الفلوس اتأخرت مش هتموت من الجوع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى خالد الغندور الأزمة التى اختلقها محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك على "السوشيال ميديا" مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بسبب تأخر مستحقات الحارس المالية.

طالب الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم جنش بالصبر قائلا :" لماذا تختلق أزمة لناديك قبل مباراة بيومين".

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أضاف نجم الزمالك الأسبق :" هل كنت ستموت من الجوع يا جنش فيها ايه لما الفلوس تتأخر وقبلها تتصور مع كهربا وانت تعلم أنه هارب من النادى".

كان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك قد عرض جنش للبيع على خلفة الأزمة قبل أن يتراجع عن قراره بسبب اعتذار الحارس عما بدر منه من خطأ.